去年爆發新冠疫情的湖北省傳有高層異動。星島日報消息稱，現任湖北省委常委、武漢市委書記王忠林，將接替王曉東出任湖北省長。去年9月，王曉東盛傳中風，一度「神隱」多月。
新冠疫情在武漢爆發之初，當地官員受到大量批評。一個多月後，時任湖北省委書記蔣超良及武漢市委書記馬國強被免職。原上海市長應勇及濟南市委書記王忠林，臨危受命，分別接任湖北書記及武漢書記。
王曉東則一直留任湖北省長，但他本人的抗疫表現也屢受爭議。當時疫情處於危急階段，湖北多所醫院公開呼籲社會捐贈防護物資，但他接受中央電視台訪問時卻說湖北的「物資儲備充足」。他又因為在疫情記者會上不戴口罩受到質疑。
去年9月，61歲的王曉東盛傳因為抗疫壓力太大而中風入院，從公眾視野消失。直至去年11月，才再次在官媒「露臉」，並於今年起恢復公開活動。傳接任湖北省長的王忠林現年59歲，曾任山東省發改委主任、濟南市市長、市委書記，去年初接任武漢市委書記。
(中時 )
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