少了米契爾(右腳踝扭傷)、康利(右腿筋緊繃)兩大後場主力的爵士，來到鳳凰城客場尋求避免遭到太陽橫掃命運，卻遭太陽當家射手戴文布克狂轟分，幫助太陽以121比100輕取爵士，除了確定本季對戰3連勝橫掃爵士，太陽也跟爵士並列西區龍頭。

抓住對方後場空虛的明顯弱點，戴文布克首節就拿14分，幫助太陽打完首節，取得39比23領先，接著更擴大領先到25分，來到下半場，太陽一度取得91比65大幅領先，沒想到這場西區前兩強對決，竟會這麼早就宣告勝負已定。

戴文布克全場投19中13，含三分球投5中2，手感可說相當火熱，布瑞吉斯也拿18分，保羅12分、9助攻與3籃板，艾頓與派恩各有11分，儘管太陽與爵士目前戰績同為45勝18敗，但對戰優勢在太陽那邊，等同太陽暫居西區龍頭。

反觀少了兩名後場大將的爵士，則以波達諾維奇22分最高，英格利斯與克拉克生各有12分，爵士目前只能等待米契爾與康利趕緊傷癒歸隊，否則接下來很可能隨時保不住西區龍頭地位，甚至可能被西區第3快艇追上，目前雙方勝差只有2.5場。

(中時 )