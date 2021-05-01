資深演員劉雪華，曾是瓊瑤小說改編劇集的御用女主角，演過《幾度夕陽紅》、《在水一方》、《庭院深深》、《煙雨濛濛》等作品，有著三秒掉淚的精湛演技，被外界讚譽為「水龍頭」，61歲的她近來在路上被民眾捕獲，儘管白髮蒼蒼仍氣質出眾，讓網友驚呼：「好真實的61歲」。

劉雪華去年接下新戲《你是我的命中注定》，在劇中飾演男主角的奶奶，雖然一頭全白的微捲短髮，卻不見歲月在臉上留下痕跡，讓網友大讚根本凍齡，不過現年61歲的她，日前在路上被網友野生捕獲，雖然白髮蒼蒼卻是滿臉皺紋，與劇中的凍齡美貌相差甚遠，不過氣質依舊出眾，身材更是保養得宜，讓網友驚呼：「好真實的61歲」。

61歲劉雪華在街頭被捕獲，真實樣貌曝光。（圖／微博）

岀道42年的她，累積大量膾炙人口的作品，演藝事業雖然一帆風順，但感情路卻走得相當坎坷，與劉德凱交往六年後懷有身孕，原本正在籌備婚禮，未料男方赴法拍攝《一簾幽夢》時，竟愛上當地20歲女孩安琪，並對外宣布將與新歡結婚，讓難以接受的她一度想要結束生命，慶幸在母親陪伴下才走出傷痛，沒想到卻因為不小心在浴室滑倒，導致肚裡胎兒不幸流產。

接著，劉雪華和鄧育昆合作電視劇《傻阿甘》相識，才認識三天就互許終身，沒想到結婚12年後，鄧育昆不小心半夜失足墜樓身亡，雖然無法接受此噩耗，但為了不耽誤手上的工作，只能打起精神回到工作崗位，現年61歲的她，雖然沒有再婚，但對於感情仍持正面態度，強調若愛情再度敲門，仍會奮不顧身再談場戀愛。

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