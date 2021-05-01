興隆國小半戶外球場1日落成啟用，立委劉櫂豪受邀參與啟用典禮。（劉櫂豪提供／蔡旻妤台東傳真）

興隆國小半戶外球場1日落成啟用，立委劉櫂豪受邀參與啟用典禮。（劉櫂豪提供／蔡旻妤台東傳真）

由立委劉櫂豪於2019年爭取行政院專案補助興隆國小890萬元半戶外球場1日落成啟用，劉櫂豪也受邀參加落成啟用暨109學年度親子運動會開幕典禮；學校教師表示，學生打球時可以免受日曬風雨之苦，亦可提升教學品質。

「以後下雨天也可以打籃球了！明天鬥牛約幾點？」活動結束後，不少學生們開心地在球場上鬥牛，紛紛相約明天還要再來鬥牛。劉櫂豪表示，教育部為落實12年國民基本教育體育課程，由提升國人體育風氣從基礎教育做起，而提供學生安全且足夠的運動環境，才能落實體育課程實施，全面提升學生運動時間。

為此，行政院2019年9月特別專案補助基層學校興建半戶外球場設施，劉櫂豪積極爭取台東縣內包含興隆國小共6所國中、小興建半戶外球場計畫，合計補助5850萬元，其中興隆國小補助890萬元，今終於落成啟用，期望能提升學生運動風氣，增進健康體魄。

據了解，興隆國小原分屬興昌國小與隆昌國小，由於1995年發生地震興昌國小校舍龜裂，基於安全併於隆昌國小上課辦公，並於1999年兩校合併，成為現在的興隆國小。興隆國小教學理念以「健康、尊重、創新、進取」為宗旨，劉櫂豪希望新的半戶外球場能讓學生積極運動，身體更健康，體魄更強壯，也期待能讓學業更出色，培育出更多人才。

(中時 )