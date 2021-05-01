天王劉德華出道多年作品無數，但他卻不像李連杰或周潤發早早就進軍好萊塢佔有一席之地，粉絲最近挖出劉德華過往受訪影片，問到此事，他坦言30年前曾簽約外國經紀公司，本希望藉此打開前往好萊塢的大門，卻因受邀的劇本角色都不適合他，讓他只好一再婉拒，他更自曝原本有意爭取演《蜘蛛人》電影，最後不幸落敗。

「劉德華全球歌迷影迷會」官方微博昨(4/30)分享劉德華2010年上黃子佼主持節目《佼個朋友吧》的片段，其中黃子佼問周杰倫等人都到好萊塢發展，問劉德華怎麼不去？劉德華則鬆口，自己早在1991年就簽過外國經紀公司，當時的外國經紀人負責幫他統整所有亞洲的工作，觀察他工作情形，發現電影方面可能「10年沒有5部好的」，便建議他可以去好萊塢發展。

劉德華談當年沒進軍好萊塢主因。（圖／翻攝自 Youtube）

劉德華說，他當時答應後，上門邀約的作品大多不適合他，其中他曾試鏡尊龍演出的《蝴蝶夫人》，但因片中有段劇情是要求他舔一個老外腳趾，當年頂著平頭造型的他在受訪中談到此事摸了摸自己的頭，沉默了幾秒說：「那我就覺得我自己......放不下那個身段，就沒去演」。

劉德華透露曾試鏡《蜘蛛人3》中的「沙人」一角。（圖／翻攝自 Youtube）

劉德華進一步說，後來他還是有積極試鏡，爭取過《李小龍傳》，結果因為不會打沒拍成，也曾想演陶比麥奎爾版《蜘蛛人3》中的「沙人」，可是最後沒上，讓他覺得有些遺憾。見此，粉絲回應：「幸好沒接，不想看你舔別人腳趾」、「偶像的選擇，統統都是對的」、「不尊重華人，咱們也沒必要重視他們」、「舔人家外國人腳趾頭這種戲還好沒接，不然被國人罵死」。

(中時新聞網)