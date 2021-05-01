立法院財委會29日排審《會計法》修正草案，涉及國務機要費除罪化，民進黨立委、輪值召委郭國文直接喊「送出委員會」，造成藍綠立委肢體衝突，昨要確認議事錄，藍委、輪值召委曾銘宗認為不符合程序正義，暫時不確定。對此，藍委陳以信痛批，民進黨為幫前總統陳水扁的貪污除罪，硬把機關費用說成人員費用，他要問總統蔡英文與民進黨，「你們眼裡到底還有沒有法律呢？」

陳以信昨（30日）在臉書發文表示，民進黨為幫陳水扁貪污除罪，一再堅稱「國務機要費」與「特別費」性質相同，但事實上兩者完全不同。依據「中央政府各機關用途別科目分類及執行準表」，機要費與特別費定義根本不一樣。機要費的定義是：「凡各機關因應執行業務需要，並核定有案之機要費屬之。」而特別費的定義是：「凡各機關、學校之首長、副首長等人員因公務所需，並經核定有案之特別費屬之。」

陳以信解析，乍聽起來好像很像，但仔細分析就完全不一樣，因為機要費是給「各機關」的費用，而特別費是給「各人員」的費用。機關的費用和人員的費用，兩者怎麼可能相同呢？更何況因為國務機要費是機關費用，預算每年最低也有三千多萬，最高可多達五、六千萬。但首長特別費是人員費用，預算最低每年只有五千塊，最高也才卅幾萬！兩者相差上百倍到上千倍！

陳以信痛批，沒想到今天民進黨為幫陳水扁的貪污除罪，不只睜眼說瞎話，硬把機關費用說成人員費用，還敢把數千萬政府預算的財務責任完全免除？他請問蔡英文與民進黨，「你們眼裡到底還有沒有法律呢？」

(中時新聞網)