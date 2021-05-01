桃園市環保局今早至16車站消毒。（桃園市環保局提供）

華航機師染疫事件至今累積19例確診個案，中央疫情指揮中心昨天公布案1127及案1128至桃園市中壢區7公共場所的足跡，桃園市環保局針對各足跡昨天清消後，今天早上再派出12中隊共30多名人員協助消毒，另桃園市交通局也請環保局協助公車站的消毒，共16個車站，今天中午之前已完成消毒作業。

桃園市環保局清潔稽查大隊表示，今天早上9點30多位同仁出動各點消毒，包括案1127曾至甜點店、自助洗衣店及日式料理餐廳，還有案1128曾搭703公車到中壢火車站、海越按摩店、四海遊龍中壢店，最後再搭火車回宿舍，針對以上地點昨日已消毒完畢，今天早上再次加強清消。

另清潔稽查大隊說，交通局昨日請環保局今早協助至各車站消毒，總共有16個站點，分別為桃園客運桃園公車站、經國轉運站、桃園客運桃園站、中壢客運桃園站、桃園客運中壢公車站、桃園客運中壢站、新竹客運中壢站、中壢客運中壢站、新竹客運楊梅站、新竹客運龍潭站、桃園客運龍潭站、桃園客運大溪站、桃園客運大園站、亞通客運停車場、桃園客運觀音站及桃園客運新屋站。

環保局表示針對以上站點皆在今天早上至中午完成清消作業，下午也會依是否有新的足跡來指派消毒任務，目前正在待命中。

(中時 )