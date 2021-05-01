4年1次的「海上巡境、安平會香」活動，規模為歷年之最。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲前往安平漁市場迎接媽祖及扶轎。（洪榮志攝）

高雄林園鳳芸宮及靈帝殿28艘大型漁船及客輪搭載37頂神轎，1日清晨5點從高雄駁二港區出發後，沿著秀麗的西海岸線抵達安平漁港碼頭，展開4年1次的「海上巡境、安平會香」活動。為盡地主之誼，不僅安平港仔尾社靈濟殿恭請伍府三恩主搭船出海接迎，台南市長黃偉哲也在碼頭接駕，海陸合計超過3000人參加，儼然成為南台灣的宗教盛事。

今年林園鳳芸宮及靈帝殿，合計出動大型漁船27艘、客輪1艘、神轎37頂、5陣頭，從海上出發抵達安平港仔尾社靈濟殿，動員海上會香為歷年之最；此外，還有47輛遊覽車及眾多自行開車的隨香信眾，也參與此次會香活動，活動規模十分盛大。

上午8點多，地主安平港仔尾社靈濟殿即出動1艘載有何府千歲神轎的船隻，前往安平外海迎接；大約9點左右，林園船隊的第1艘船隻出現，即燃放鞭炮迎接，隨後整個船隊也跟隨迎接船入港。

大約9點20分，「先鋒船」進入安平港漁市場靠岸，隨後各船隻陸續進港，押後的鳳芸宮媽祖船於9點50分靠岸，並於10時媽祖神轎上岸，除靈濟殿保生大帝與何府千歲在陸上恭迎外，黃偉哲也親自迎接媽祖，並扶轎直到漁市場外。

所有神轎上岸後，均直接到安平港碼頭旁的靈濟殿會香，隨後轉往安平觀音亭、安平開台天后宮的安平的「公廟」會香，結束後再搭船離開返回林園。

「陸上有迓媽祖，海上也有媽祖巡境」，靈濟殿指出，據安平當地耆老傳述，最早起源於漁民來台南安平ㄧ帶捕魚，上岸後會到同樣祀奉何府千歲的安平港仔尾社靈濟殿參拜，祈求魚貨豐收、船隻回航順風平安，因此連結起安平靈濟殿與林園靈帝殿之情誼，並時有來往。

靈濟殿主委何志章表示，在更早時期，漁船捕魚僅能靠羅盤來辨別方向，若遇天氣變天，在海上不容易分清東西南北。林園漁民迷失方向時，就是靠靈濟殿前的亮燈往安平港內行駛並避風雨，久而久之，為感念靈濟殿的何府千歲庇佑，邀請何府千餐分靈到林園，並在鳳芸宮（供奉媽祖）旁興建靈帝殿供奉，隨著兩地情誼逐漸建立起來，原本陸上會香的活動，更增加海上會香，讓漁民也可以共同參與、祈求福氣；逐漸地，不定期的海上會香也改成4年1次，至今已是第9次。

黃偉哲表示，此次「海上巡境、安平會香」，不僅是相當具有特色的傳統宗教信仰，也是連結台南安平及高雄林園兩地情誼的重要慶典活動，因為有大家熱情的參與，才能完成此次宗教文化盛會。

安平區長賴青足也說，安平為台灣的歷史文化源頭，各寺廟無不香火鼎盛、科儀活動頻繁，形成台南市特有的文化風貌。此次跨越兩縣市的宗教文化活動，為響應廟會活動優質化政策，事前已由雙邊廟方主委及各委員們達成共同做好「環境整潔」、「交通疏導」及「煙火爆竹定點並減量施放」等共識，以不影響居民住家安寧及環境品質之前提下，將此次宗教活動變身為廟會活動優質化政策推動的最佳模範。

(中時 )