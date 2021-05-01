北市刑大偵一隊日前破獲一起2名女子共同組成的地下簽賭站，原本是美甲師的40歲陳姓女子，深信賭客看到美女脾氣都會變好一點，便找來皮膚白皙、面貌姣好的28歲林姓女子，負責擴展業務與收款，果然美女牌奏效，吸引許多賭客慕名而來，7個月經手賭資高達3750萬元，林女雖只工作3個月，就拿到159萬元佣金。

據了解，該簽賭站投資一注80元，陳姓女組頭每注抽成百分之5，林姓美女收款員一注抽4.5元，並給出高額業績，7個月下來，2人經手的賭資將近4千萬元，其中陳女賺得187萬元佣金，林女雖然只工作3個月，卻拿到159萬元。

據「自由時報」報導，警方調查，陳女是肢體殘障人士，平時以輪椅代步，與賭博網站上游合作，根據對方提供的網址，接受賭客投注台灣彩券大樂透、今彩539、香港六合彩及美國天天樂，同時跟上潮流，使用通訊軟體供賭客下注。

陳女2020年7月開始營運時，擔心向賭客收取賭資收不到錢，今年1月便祭出美女牌，找來年輕貌美、身材姣好的林女，擔任業務員兼收款員，結果這招果然奏效。據了解，陳女等賭客下注金額約1千萬左右，就會派出林女向賭客交收賭資，賭客看到嬌滴滴的林女，幾乎沒人會賴帳，加上賭客「吃好逗相報」，讓該投注站生意超好。但好景不常，遭接獲情資的台北市刑警大隊破獲，2人被依賭博罪函送法辦。

(中時新聞網)