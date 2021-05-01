今天大聯盟場上天使對決水手，相信日本選手「二刀流」大谷翔平的表現仍是一大焦點，本季他表現相當優異，投打都有亮眼成績，甚至還在幾天前上場鎮守左外野，讓大家看到他的全面身手。在今天賽前他的投球表現是1勝0敗，自責分率3.29，共計投了13.2局送出23次三振，而在打擊方面，89打數有26支安打、7發全壘打，打擊率接近三成。

Shohei has already hit more HR than he did in all of 2020. pic.twitter.com/iCqHNJbl1x — MLB (@MLB) May 1, 2021

今天比賽他以先發第二棒指定打擊上場，再次展現「強打本色」，於第3局上半轟出陽春炮，也讓他本季全壘打數來到第8轟，目前暫時追平麥克曼(Ryan McMahon)、阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)成為聯盟全壘打王，可說他真的「不務正業」。

今天比賽一開始傷癒復出的阮棟(Anthony Rendon)就敲出二壘安打送跑者回本壘得分，接著沃許(Jared Walsh)再敲一支左外野高飛犧牲打拿1分，天使比賽開始就佔盡優勢，但接下來2、3局先發投手希尼(Andrew Heaney)各丟1分讓比數來到2：2，但比賽到3局上半，大谷翔平再次炸裂，在一人出局時敲出右外野方向陽春炮超前比分，也提振了球隊士氣。

大谷翔平本季打擊表現甚至優於投球，更以投手身份暫居全壘打王位置，相當不可思議，但其實大谷翔平在之前受訪時曾表示開季狀況並不好，他在4月10日打出大聯盟第50轟時曾提到，目前狀態跟開季相比好很多、擊球感覺回來了。而當記者問起當時狀態不佳原因時，大谷翔平則苦笑回答說：「因為疫苗啊！」

(中時新聞網)