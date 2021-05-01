租屋處牆壁頻傳炭火燃燒的聲音，直到某天半夜開燈才知道真相，原來是大批的白蟻在啃蝕牆壁。（圖／翻攝自Dcard）

男半夜開燈打蚊子，驚見成群白蟻圍著燈光打轉。（圖／翻攝Dcard）

一名網友分享，在外面租房子發現某面牆壁常常出現怪聲，聽起來很像炭火在燒的聲音，但他左思又想都不知道是怎麼一回事，只好放任不管，直到某天他在半夜開燈打蚊子，驚見成群的白蟻圍繞著燈光飛舞，形成恐怖的白蟻雪景，才知道原來過去聽見的「燒炭聲」是白蟻啃蝕牆壁的聲音。誇張的畫面引起網友討論，太驚悚了，看完頭皮發麻。

一名男網友日前在Dcard上發文表示，在外面租屋一年多，沒發生什麼特別的事情，但房間的某一面牆壁卻常常會發出奇怪的聲音，「很像炭火在燒，發出霹靂啪啦的聲響。」但他當時想破腦，都想不出個所以然，就這樣放著不管。

男網友表示，直到某天晚上睡覺的時候，他感覺到自己被蚊子叮，說要開燈打蚊子，結果燈亮了以後，他被眼前的場景驚呆，超多白蟻湧出燈罩，繞著明亮的燈光飛舞，讓他嚇到衝進廁所避難，卻沒想到廁所也淪陷，整個房間一時間無處可躲。

男網友嚇傻一陣子後回神，才想到要把燈全部關掉，並打開房間的窗戶，讓白蟻們順著窗外的路燈光源飛走，但房間裡面還是留下許多白蟻的屍體需要清理。

超恐怖的畫面曝光後，引發網友熱議，「這也太可怕了吧」、「太誇張！我家之前也是被白蟻吃吃吃，木製家具都被吃得裡面都是空空的，聲音就是那樣，結果現在我們家都很注意木頭家具會不會有那種聲音」、「這個聲音，想像有白蟻在裡面就雞皮疙瘩」、「那個啃東西的聲音也太驚悚」、「頭皮發麻」。

(中時新聞網)