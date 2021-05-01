台灣鐵路產業工會今在台北車站舉行太魯閣號事故追思會，罹難司機員袁淳修和助理駕駛江沛峰的家人沒有到場，但透過公開信表達思念，袁家人表示，袁曾說不選擇科技業的原因是「不想拿命換錢」，現在聽來卻是多麼讓人心碎。江母則說，希望台鐵能記取慘烈的教訓，再也不要有下一個犧牲者。

袁家人說，每次台鐵發生交通事故，淳修總是怕家人擔心，第一個告知不是他開的火車，但這樣的事件一而再、再而三的發生，最讓家人不想面對的還是發生了。這一次，家人從新聞快訊得知花東出事了，當大家焦急的撥打弟弟電話，電話那頭卻沒有任何回應，頓時擔心、害怕湧上心頭。

袁家人指出，袁以前總是說，沒有選擇高科技公司的原因是「不想拿命換錢」，但現在聽來卻是多麼讓人心碎的一句話，他認為很安全的職業卻讓他賠了性命。

幾年前的普悠馬事故記憶猶新，很多人認為當時的司機是一個替罪羔羊，把罪責推給一個弱勢司機員，當太魯閣事件發生時，袁家人最擔心的是他會不會是普悠瑪司機的翻版，幸好這一次所有的證據都顯示，袁沒有錯過任何一個SOP流程，盡了他該盡的責任。

袁家人表示，一向認為應該是最安全的火車，卻也奪走了袁的寶貴生命，讓一個原本期待三代同堂能享天倫之樂的家庭夢碎，希望政府及台鐵能痛定思痛，全面改革不再是口號，而是當務之急該確實面對的。

袁家祈求淳修和太魯閣事故罹難的48人是台鐵最後的犧牲者，不要再有人承受得不到家人回應、等不到家人回家的絕望。

江沛峰的母親則寫道，在你人生最燦爛的時刻，沒有一聲道別就驟然離去，讓媽媽感到如此的撕心裂肺，這般的肝腸寸斷，這樣的痛徹心扉，「再也無法擁抱著你了」。江母說，希望台鐵能記取慘烈的教訓，改善行車的安全監控，再也不要有下一個犧牲者。

【LIVE直播】悼念太魯閣號事故罹難者 追思會場最新畫面

(中時 )