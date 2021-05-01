國民黨主席將於7月改選，多位黨內大咖動向成外界關注焦點。2018年因不滿黨內初選提名辦法，直接退黨並順利當選桃園市議員的牛煦庭直言，國民黨內要選的人別再惺惺作態，文字保留空間、不明白說選不選，這是藍營支持者最不想看到的，再繼續玩「宮廷遊戲」會讓人覺得很噁心。

牛煦庭今日（1）接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨的傳統習性是檯面下角力，無論是串聯、利益交換、談判折衝，國民黨內部都不會真正有所共識，現階段彼此都還在試探、爾虞我詐，但是時間會給答案，因為7月就要選黨主席了，5月上旬到5月中旬得要有明確的態度。

牛煦庭直言，他超怕看到高雄市前市長韓國瑜在總統初選前，提出「5點聲明」的歷史再重演，因為這5點聲明繞了一大圈，沒有將話說死，給了許多想像空間，最後韓還是代表國民黨參選總統；不明白把話說清楚的行為，是藍營支持者最不想看到的。

牛煦庭指出，現任黨主席江啟臣一定會競選連任，不然去年勇敢跳下來承擔，也就沒有道理了；去年江與台北市前市長郝龍斌競選黨主席獲勝，正代表眾人期待要改革，他期待江大破大立改革黨內，不要再被傳統框架絆住，否則若為求圓滿做法保守，最終仍會被嘲諷，還不如以以更前瞻的態度提出主張。

至於新北市前市長朱立倫，牛煦庭坦言不清楚他在想什麼，很多藍營基層都曾對他有期待，但朱總是沒能在對的時機做對的事，以致他屢屢被期待卻又屢屢被失望，於是在最新《美麗島電子報》總統民調中，他慘淪「後段班」；牛語重心長嘆，其實政治沒有100分的完美計畫，很多時候就是抓對時機。

中廣董事長趙少康日前宣布不選黨主席，也提出多項針對全國與黨內的政治概念，牛煦庭表示，趙向來擅長「戰場拋議題」，趙的特質顯然在國民黨內屬於「非典型」，趙沒有包袱又充滿彈性、主體性與議題價值，現在就看這些傳統被框住的國民黨政治人物，要怎樣接招。

牛煦庭再度重申，呼籲國民黨想選黨主席的人，「要就要，不要就不要」，他很害怕又看到某人的幾點聲明，結果卻又是在保留空間，這種惺惺作態會讓人覺得很噁心，藍營支持者的期待很簡單，要的就是明快的節奏，「在野黨節奏不夠快，就是爛」，若是執政黨要顧慮的事很多還能理解，但在野黨的顧慮是什麼？又有什麼好顧慮的？牛強調，如果想選黨主席的人，又在那邊想這樣會得罪誰、會破壞誰與誰的聯盟，猶豫不決、瞻前顧後，只會讓支持者更嫌惡，因為會顯得國民黨都把精力拿去做檯面下計算，這也是國民黨最被人詬病的地方。

(中時新聞網)