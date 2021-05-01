桃園新屋區一名邱姓女子日前騎車到公司上班，邱女同事發現她所騎的機車沒有車牌，邱女立即到附近的埔頂派出所報案，當警方要返回派出所處理時意外在路上發現邱女所遺失的車牌，立即將該車牌拾回發還給邱女，邱女也大呼真的是太巧了，並不斷致謝，感謝警方的效率。

邱女向警方表示當天從家中出門時沒有任何異常，到了公司同事詢問才發現車牌不見，只好向附近埔頂派出所員警求助，值班員警萬竑德問清緣由後通知巡邏的巡佐黃坤仁及員警宋家安返所處理。

兩人返所途中行經新屋區高鐵南路南下車道要左轉梅高路時，眼尖的巡佐突然發現高鐵南路北上車道中央分隔島旁有疑似車牌的白影，兩人調頭前往確認，也與值班確認邱女之車號，赫然發現就是邱女所遺失的機車車牌無誤。

兩人將車牌拾回交還給邱女，邱女也非常開心的表示沒想到前後不到十分鐘的時間，警方能夠這麼迅速的把她遺失的車牌找回來，效率真的是一級棒。

(中時 )