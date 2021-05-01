桃園市中壢分局內壢派出所員警昨日上午巡邏時，於轄內中華路一段發現一名身形佝僂的老翁呆坐在路邊，疑似不知道要去哪裡，隨即上前關心，發現該老翁對於其個人資料及家人聯繫方式均一無所知，僅不停反覆說自己要看醫生，故員警先行將該老翁帶返所休息，並確認其身分，發現其為社會局列管的獨居老人安置對象，平時均住在安養之家，便主動帶該老翁返回其居住地。

中壢警分局內壢派出所巡佐惠秦健、警員甘祐綸昨日12時許擔服巡邏勤務時，行經轄內中華路一段前，發現有一個佝僂的身影呆坐在路旁，因為當時路上車流量眾多，警方發現後便主動上前關心，並先將該老翁帶至騎樓稍作休息，發現該老翁嘴唇發白，神智有些許不清，完全不記得自己的姓名，亦不記得住在何處，口中僅一直喃喃自語說是出門準備要去看醫生，警方見天氣炎熱，該老翁身上又沒有攜帶任何水壺，擔心老翁身體缺水，便先行將老翁在返所內休息並查證身分。

員警帶返所後見其老翁體力不支，便先提供茶水及麵包讓老翁果腹，同時並透過戶役政系統及警用M-Police人臉辨識系統比對下，確認該老翁身分為34年次之郭姓老翁，警方並發現該老翁為社會局登記的獨居老人，便主動聯繫社會局，該負責照護郭姓老翁的社工向警方表示，郭姓老翁沒有小孩，大都獨來獨往沒有在跟其兄弟姊妹聯繫，且其年紀已大行動又不方便，不知為何會自行離開居住的宿舍，幸好警方有及時發現，警方向社工確認該老翁目前是居住在由社會局設置的宿舍後，便主動用巡邏車護送該郭姓老翁平安返家，郭姓老翁在回到自己熟悉的住家附近時，十分開心，相當感謝警方的熱心之舉。

員警呼籲年邁老人可配戴具GPS定位功能之防走失手環，或於身上配戴易辨識身分之配件，以防止迷途走失發生憾事。

(中時 )