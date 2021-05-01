合歡山高山杜鵑花恣意綻放，爭妍競艷，雲霧繚繞其間，不僅是人間仙境，更猶如眾神的花園。（廖志晃攝）

合歡群峰玉山杜鵑今年因提前盛開，滿山遍野花團錦簇，吸引遊人如織，合歡山公路車水馬龍。（民眾提供／盧金足南投傳真）

五一連假上山賞花人車眾多，合歡山1日一早停車場就已停滿，沿路車子大排長龍，警方表示，合歡主峰到武嶺路段道路狹窄，無法會車，員警實施單向管制，輪流單向放行，車輛才能順暢行駛，提醒民眾先查 詢交通狀況，讓更多人可以前來觀賞滿山花開的美景。

合歡山高山杜鵑日前已開始大量綻放，紅、粉紅、白等各色花海繽紛、萬紫千紅、滿山滿谷，令人賞心悅目，同時也吸引大量的遊客前來賞花、拍照。

合歡山高山杜鵑日前已開始大量綻放，連日來吸引很多賞花人潮。（廖志晃攝）

玉山杜鵑清麗脫俗，有人說如果平地的杜鵑是美女，那玉山杜鵑就是仙女了。（廖志晃攝）

五月一日連假的假期，天氣晴朗，來自全台的民眾趁著假期呼朋引伴來賞花，因應突發的人潮、車潮，仁愛警分局針對合歡山武嶺周邊道路，因賞花可能壅塞的路段投入警力、規畫勤務，加強交通疏導，避免車輛大量湧入造成交通癱瘓，維持合歡山周邊地區交通安全、順暢。

合歡群峰玉山杜鵑今年因提前盛開，滿山遍野花團錦簇，吸引遊人如織，合歡山公路車水馬龍。仁愛警分局執行高山杜鵑交通疏導勤務，預計執行至6月中旬，還要視實際杜鵑花季狀況提前或延長。

警方指出，台14甲線18至43公里，翠峰以上至大禹嶺路段其路寬僅5至7公尺，加上鳶峰、昆陽、武嶺及合歡山莊停車場可供停車數較少，導致違停亂象，造成交通壅塞。合歡山因為路途遙遠，拖吊車無法及時到場執行拖吊，不少民眾抱怨路邊經常見到違規停車，員警開單不過只是當作繳交停車費而已，根本不痛不癢，只開單不拖吊，無法遏止違規亂象。

仁愛警分局於武嶺停車場進駐最高海拔拖吊車，以便能夠更迅速的將違停車輛予以拖吊排除，不讓駕駛抱著「臨停」一下僥倖的心態。仁愛警分局分局長莊順智提醒用路人，因山區道路狹窄，請勿違規停車，造成交通壅塞，建議上山賞花遊客盡量使用大眾運輸工具，仁愛警分局假日日間於合歡山武嶺周邊道路易壅塞路段派遣固定交通崗加強疏導車流，夜間派遣巡邏警力機動交通疏導，以免車輛大量湧入造成交通全面癱瘓。

(中時 )