陸企赴美上市仍是絡繹不絕，大陸最大的線上音訊平台、由騰訊投資支持的喜馬拉雅於美東時間4月30日在美國申請首次公開發行(IPO)，希望藉由疫情期間居家收聽音訊需求攀升的趨勢募資。

另外，阿里巴巴投資的企業雲服務商七牛雲，也在同日提交了申請美國IPO的文件。

全天候科技1日報導，喜馬拉雅30日遞交美國IPO申請，承銷商包括高盛集團、摩根士丹利、美國銀行證券以及中金公司（CICC）。招股書顯示，喜馬拉雅2021年第一季營收為人民幣11.55億元，年增100％。

(工商 )