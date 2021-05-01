首發預裝鴻蒙OS 華為MatePad Pro 2定於6月2日發表 14:002021/05/01 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鴻蒙OS(圖/新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020年5月份，大陸資通訊大廠華為推出了首款Mate系列旗艦平板電腦：MatePad Pro。據此前消息，華為將在近期推出該機的反覆運算產品MatePad Pro 2，但一直未能有準確的發表資訊傳出。有爆料稱，該設備暫定於6月2日發表。 環球網1日報導，有爆料顯示華為MatePad Pro 2有望首發Pad OS鴻蒙系統，這是華為專門針對平板產品開發的鴻蒙系統。 AirTag國外開賣 等不及的果迷可先挑選「鐫刻」圖案 立委費鴻泰首場報稅服務在公園擺攤起跑 (工商 ) #華為 #MatePad #Pro #首發 #OS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 案1127到大潤發中壢店 昨已消毒延後營業 15:382021/05/01 生活 IC設計四巨頭 全年營運再衝新高 04:102021/05/01 財經要聞 個案曾至大潤發中壢店購物 大潤發：昨已消毒 14:442021/05/01 生活 上海女逃難回國：機票暴漲至3萬多元 印度人看淡生死 16:032021/05/01 兩岸 辛芷蕾氣場強 擔綱萬寶龍大使 04:102021/05/01 時尚消費 有確診者來過！中壢大潤發民眾速離賣場 清潔大隊進駐消毒 16:192021/05/01 生活 亞馬遜Q1營收再破千億美元 04:102021/05/01 全球財經 楊繡惠網上叫賣 壞脾氣被奧客磨平 04:102021/05/01 娛樂新聞 四年來首見 市調：陸Q1手機出貨正成長 04:102021/05/01 產業．科技 昔為瓊瑤戲劇御用女主角 61歲劉雪華近照曝光 網：好真實 12:242021/05/01 娛樂 17檔5月常勝軍 電力強 04:102021/05/01 財經要聞 科技熱門新聞 陸取消鋼品出口退稅 中鋼：利多 - 產業．科技 - 工商時報 五一勞動節犒賞勞工 全聯、傑昇通信與台灣之星推出快閃優惠 - 科技 - 科技 首部消防職人劇《火神的眼淚》myVideo 5／1熱血首播 - 科技 快下載台灣社交距離app 若接觸新冠肺炎確診者將被通知 - 科技 - 科技 網路報稅有「查詢碼」就行 免讀卡機10分鐘搞定 - 科技 - 科技 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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