2020年5月份，大陸資通訊大廠華為推出了首款Mate系列旗艦平板電腦：MatePad Pro。據此前消息，華為將在近期推出該機的反覆運算產品MatePad Pro 2，但一直未能有準確的發表資訊傳出。有爆料稱，該設備暫定於6月2日發表。

環球網1日報導，有爆料顯示華為MatePad Pro 2有望首發Pad OS鴻蒙系統，這是華為專門針對平板產品開發的鴻蒙系統。

(工商 )