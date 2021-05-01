獨/北市天空驚見罕見「圓形彩虹」 民眾驚呼：好特別

一般我們所見到的彩虹都是半圓形。不過，北市一名蔡先生向《中時新聞網》分享，今(1日)上午在台北天空拍到超特別的「圓形彩虹」，畫面曝光網友驚豔。

蔡先生向記者透露，大約上午11:45，經過大安區一處空地，抬頭一看發現圓形彩虹，覺得超特別從來沒看過，趕快拍照留念。照片曝光後，立刻掀起網友熱議，許多人紛紛表示，自己曾看見彩虹，但從沒看過彩虹是圓形的。

高空中俯瞰彩虹，應該都是全圓形的彩虹，但地面要親眼見到圓形彩虹，是非常罕見的。（照片/蔡先生 提供）

據了解，若在高空中俯瞰彩虹，應該都是全圓形的彩虹，但地面要親眼見到圓形彩虹，是非常罕見的。不過曾有位澳洲攝影師柯林（Colin Leonhardt），搭乘直升機進行高空拍攝時，拍下全圓彩虹樣貌，由於當時剛穿過雨林，而太陽準備下山，位置沒那麼高，才有這場美麗的相遇。

究竟為什麼會出現「圓形彩虹」呢?其實這屬於天文現象「日暈」，若太陽光線通過冰晶，角度剛好的話，太陽周圍就會反射出1圈光圈，而如果光線有通過冰晶時，再經過2次折射，就會出現彩虹光圈，若折射僅射1次，就會是1個白光圈。

據美國太空總署（NASA）專家解釋，若想看到360度的全圓彩虹，雨滴對陽光的「內反射」是主要關鍵，雨滴和空氣不同的折射率所造成，但重點是取決於觀測者位置，高處或空中才有較大的機率可見到這罕見景象。

(中時新聞網)