據《日經亞洲》等外媒報導，隨著美國總統拜登就職滿百日，美智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）於4月30日舉行拜登就職百日研討會。會中美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)提到，中國大陸進行戰略調整，使得習近平將台灣列入外交政策核心議題，並提升對台壓力。美國將聯合印太盟友持續關注台海和平，並加強民主政體間的合作，以為因應。

這場研討會開幕不超過5分鐘，話題便轉向台海緊張情勢。面對北京頻頻派出軍機擾台、增強對台嚇阻，主持人問蘇利文，華府應如何兼顧既有立場，而又不帶挑釁且具體地協助台灣抵抗北京犯台。

對此，蘇利文回應，由於事關大陸政治聲望與長期穩定，習近平將台灣列入外交政策的中心，並提升對台壓力；美國立場簡單而一貫，即建立在「一個中國原則」、《臺灣關係法》與六項保證上。

他解釋，美國反對片面改變台海現狀，樂見一個穩定的兩岸關係。美方不但與北京溝通，同時也向盟友提出保證。美國會持續履行《臺灣關係法》，提供台灣防禦性武器，並擴大印太地區的其他國家對台海穩定與兩岸關係的關注。與此同時，美國與台灣民間、民主的交流將持續擴大。

談到美台合作，蘇利文認為台灣在新冠疫情控制、對於資訊戰、網路與駭客的防護，值得美國師法。但他也強調，這不意味著讓台海情勢升級或改變兩岸現狀，而是兩個民主政體一同解決重大議題。美國應在多個不同的領域表態支持台灣。

他強調，加強與台灣交流、對台支持不等於美國由戰略模糊轉變為戰略清晰，拜登政府的立場與過去數十年來的美中政策相符。

他也提到美國評估，北京在過去5年內進行部分戰略調整，並帶來三大影響；第一，北京在外交與軍事上產生改變，並擴大對印太國家的嚇阻。第二，大陸經濟愈發朝國家控制的方向發展。第三，北京在主權議題上祭出更激烈的行動，如在香港與新疆。

另外，部分共和黨憂心，拜登為了爭取北京在氣候變遷的合作，可能會「出賣台灣」；蘇利文表示，美國與中國大陸在氣候變遷上的合作，「並不是北京在幫我們忙……，這是每個國家的基本責任」，美國不會用其他議題的退讓進行交換。

問及如何因應俄國、大陸與美國的競爭，蘇利文表示6月登場的北約布魯塞爾峰會，將著重未來10年的戰略想定與挑戰。屆時美國會重建聯盟，也會在非傳統領域中找出聯合友人的方法。

他還提到美日印澳四方會談，其讓有能力的民主國家一起制訂一成、建立共同價值觀為基礎的國際體系，進而創立良好環境因應陸、俄侵略行為。

不過，他也重申華府的目標不是嚇阻大陸、發動新一波冷戰或衝突，而是積極競爭並保護「我們的價值觀」。

(中時新聞網)