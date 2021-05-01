諾富特飯店疫情蔓延，新北市議員葉元之今（1）日接獲諾富特飯店員工爆料，指出飯店管理有嚴重疏失，除將檢疫客與一般客混雜，檢疫客退房後，馬上又開放給一般客，飯店高層只顧賺錢，罔顧人命。

這名爆料的員工目前在檢疫所隔離中，他指出，外界都認為飯店一館是接待一般客人，包括住房、餐飲、會議和喜宴，二館則住檢疫的機組員，實際上半年多前，因檢疫客遽增，二館房間不敷使用，一館也私下收了許多檢疫客，包含機組員及須隔離14天的公務、商務人士，基本上與一般客混雜在一起，同樓層只用防火門做簡單區隔。

爆料者說，例假日國人訂房數增多，因與桃園住宿有補貼有關，原本半邊住檢疫客的房間一退房，馬上開放給一般國人入住，不管房間內是否可能被病毒汙染，只顧賺錢的作法，讓入住的房客陷入染疫風險，造成這次的傳播鏈，不是沒有原因的。

爆料者表示，他不知飯店的作法有無違反傳染病相關法令，但飯店高層罔顧人命的做法，造成疫情破口，他認為飯店必須負起完全責任。他強調，所言絕對屬實，都向客務部、房務部及送檢疫餐的餐飲部查證。

對於諾富特飯店對檢疫客、一般客的安排，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，諾富特的2館是用作防疫旅館，1館有3層樓營業，2層樓居家檢疫。發言人莊人祥表示，防疫旅館可以獨棟、分層和分區，其中的分區需要報准，指揮中心會再去了解。

對於曾經住過諾富特的一般客，昨日桃園市政府指出，15日起住過該飯店的一般客有777人，其中有286名桃園人。對於777人的處理方式，陳時中今表示，全數都得進行14天隔離，比照桃園醫院的出院病人，期滿採檢陰性才能外出。

【LIVE直播】諾富特司機發燒送醫採檢 指揮官陳時中親自說明

(中時 )