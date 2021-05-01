在整整缺席20場例行賽後，「小皇帝」詹姆斯終於傷癒歸隊！詹皇1日復出就先發打了32分鐘，貢獻16分、7助攻與8籃板，可惜湖人末節進攻完全當機，最後竟然遭到作客的國王110比106逆轉擊敗，詹皇歸隊卻沒帶來任何慶祝行情。

詹姆斯一開始就傳給新隊友德拉蒙完成助攻，接著靠罰球開張，湖人卻打得荒腔走板，讓國王取得30比15領先，湖人只能趕緊換回詹皇救火，打完首節，湖人仍以23比30落後，詹皇首節5分、1助攻與2籃板，安東尼戴維斯竟然零分。

湖人次節打出11比0開局，隨即追平比數，甚至取得41比37超前，靠的就是詹皇指揮調度功力，但國王仍然緊追不放，打完上半場，湖人56比55領先，詹皇9分、3籃板及3助攻，且打了16分鐘，看來確實沒有任何上場時間限制。

來到第3節，詹姆斯雖無得分進帳，卻讓湖人進攻逐漸趨於穩定，打完前3節，湖人88比78領先；但湖人末節突然陷入亂流，反讓國王取得97比96超前，詹皇只好趕緊上場，可是國王仍在最後3分17秒，成功擴大領先差距到4分。

詹姆斯卻在最後1分50秒投進個人第1顆三分球，雙方差距只剩兩分，荷姆斯最後57秒兩罰俱中，詹皇馬上切入放進兩分，接著安東尼戴維斯賞了對方火鍋，湖人趕緊喊出暫停，時間僅剩7.8秒，詹皇強投三分球沒進，湖人竟然輸了。

(中時 )