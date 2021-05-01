歐盟文件指出，希望減少在6個關鍵行業對中國及其他外國供應商的依賴程度。路透1日報導，有關文件是歐盟官員研究如何推動不同行業的策略計劃一部分，預期下周發表。歐盟官員在文件內認為，在晶片、原材料、製藥等6個關鍵行業內，有137款產品很依賴，半數相關產品是依賴中國的供應。

報導稱，歐盟將進一步深入研究有關情況，尋求讓供應鏈多元化的策略，包括與主要貿易夥伴有更密切聯繫、增加庫存及進行自動化等策略。

(工商 )