歐盟尋改善方案 部分行業減少依賴陸供應鏈 14:132021/05/01 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟文件指出，希望減少在6個關鍵行業對中國及其他外國供應商的依賴程度。路透1日報導，有關文件是歐盟官員研究如何推動不同行業的策略計劃一部分，預期下周發表。歐盟官員在文件內認為，在晶片、原材料、製藥等6個關鍵行業內，有137款產品很依賴，半數相關產品是依賴中國的供應。 報導稱，歐盟將進一步深入研究有關情況，尋求讓供應鏈多元化的策略，包括與主要貿易夥伴有更密切聯繫、增加庫存及進行自動化等策略。 承諾2045年全資產組合淨零碳排 拚永續 開發金強攻綠色金融 陸港觀盤－港股升破50天線 但仍不宜過份進取 (工商 ) #歐盟 #行業 #貿易夥伴 #供應鏈 #關鍵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 濫用市場權力 歐盟控蘋果壟斷 04:102021/05/01 全球財經 美情報總監評估：中國無意輕啟戰端 04:102021/05/01 產業財經 紅潮挖台灣半導體牆腳 勞動部祭千萬罰鍰應對 04:102021/05/01 財經要聞 船運、鋼鐵業 信評獲調升 04:102021/05/01 財經要聞 新聞分析－歐洲拉攏晶圓廠 幫助不大 04:102021/05/01 財經要聞 美情報首長：若美國明確表態台海戰略... 中國恐破壞美國全球利益 04:102021/05/01 全球財經 醫療崩潰火葬不及 印度民怨沖天 04:102021/05/01 國際大事 電腦需求高燒 PCB廠營運續旺 04:102021/05/01 產業．科技 奇亞幣颳旋風 企業級硬碟賣翻 04:102021/05/01 產業．科技 加密貨幣市場轉風向 11:302021/05/01 財經 台灣被認證是「地表最危險的地方」 藍委一句話嗆爆蔡政府 11:192021/05/01 政治 財經熱門新聞 航運超狂目標價來了 專家洩這檔最後上船時機 - 財經 台灣生育率全球倒數第一 專家揭脫不了「2大原因」 - 財經 IC設計四巨頭 全年營運再衝新高 - 財經要聞 - 工商時報 信評調升潮 終於輪到陽明、萬海航運了 - 財經 - 工商 晶片一哥成下個護國神山？謝金河：先幹掉這座大山 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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