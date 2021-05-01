美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）於美東時間4月30日公佈她上任後首份301報告：「2021年301條款調查報告」，報告指中國儘管已採取部份涉及專利保護的措施，也維持把中國列入「優先觀察名單」，沒有進一步升級。但美方點名中國並沒有完全履行保護智財權的承諾，並指新冠疫情下中國的侵權活動反而更為盛行。

綜合外媒1日報導，這份報告指出，中國未完全兌現兩國此前簽署的中美第一階段貿易協議之中，有關保護美國智財權方面的承諾。

報告稱，儘管中國在2020年有修訂專利法、版權法和刑法，並公佈數項規管智財權草案，但這些改革行動需要有效執行，而且並未做出全面根本改變，以改善中國的智財權架構。報告維持將中國列入「優先觀察」國家名單內，要求中方落實執行保護智財權。

USTR每年發表一次「特別301報告」，有分析指出，這份報告釋出訊號，美方要求中國更尊重智財權，也證明拜登政府會延續川普時期的做法，嚴厲打擊竊取智財權、數位盜版、假冒貨品等商業犯罪行為，美方也可能對中國實施包括貿易制裁在內的行動。

(工商 )