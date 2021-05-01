最近一位叫做維多莉(Victory Yinka-Banjo)的17歲女學生席捲了常春藤盟校，至少19間北美大學名校搶著要收她，提供的獎學金總額達500萬美元之譜（約台幣1.4億元）！包括耶魯、普林斯頓、哈佛、杜克、麻省理工、史丹佛、約翰霍普金斯、維吉尼亞、多倫多、英屬哥倫比亞都願意提供她全額獎學金。

維多莉亞告訴美媒CNN，她申請了很多學校是因為怕沒人要收她，結果是她「申請什麼就中什麼」。她是奈及利亞最出色的高中畢業生，在2020年底的西非高中會考拿下9個A1而轟動全國，英文、數學、化學、物理、生物、電腦都沒人考得贏她，在英國劍橋大學的IGCSE(國際中學認證考試)拿到6個A，在美國大學SAT入學測驗獲得1540分(滿分1600分)，被稱為「全球前1%的學霸」。

其實維多莉原本不知自己這麼強，「這些學校只收最強的學生，因此我每天得提醒自己真的夠格進入那些學校，我慢慢了解這些是我應得的，我以自己的認真努力自豪。」她父母皆是奈及利亞人，父親是企業主管，母親是拉哥斯大學資深講師。

這不是說維多莉可以拿到這麼多錢，而是這些學校願意掏錢奉上學位給她，合計下來相當於500萬美元。維多莉因此陷入全球前1%學生才有的煩惱：「我還在研究要就讀哪間學校。」目前在她志願清單上的前幾名為史丹佛、哈佛、麻省理工、杜克、約翰霍普金斯，她打算攻讀「計算生物學」。

維多莉的母親表示她女兒不是非裔美國人，無從享受到那些美國賜予黑人的優勢，「她是在奈及利亞完成中學教育的，希望她的故事可以鼓舞我們國內的年輕學子。」維多莉將學業成績歸功於信仰，以及父母、自身的努力。

(中時新聞網)