五股成州國小100年校慶 侯友宜揭幕2座校友致贈的「觀鷹銅雕」（戴上容攝）

今天是五股區成州國小100周年校慶，新北市長侯友宜特地前往參加，一位不願具名的陳姓校友和觀音山金土地公廟共同捐資，為學校打造2座「觀鷹銅雕」期勉學子奮力向學、聰明勇敢，一展長才；侯友宜現場送上百歲生日祝福，為兩座「觀鷹銅雕」揭幕。

校長王淑玲表示，五股成州國小創立於民國10年，迄今屆滿100年，是新北市觀音山下的百年小學，周邊擁有豐富自然與人文資源，也是新北市唯一一所建置溼地學習情境的學校。

王淑玲說，今年學校以「百年有成 州際揚昇」為主題規畫一系列校慶活動，包含觀音山成州文史科學館揭幕活動、親師生踩街、兒童才藝發表嘉年華及校慶慶祝大會等各項活動，邀請全校親師生、校友與社會各界參與成州百年榮光，分享百年校慶喜悅。

侯友宜表示，學校創校百年育才無數，感謝許多傑出校友支持母校的發展，也感謝歷任校長、教職員工多年來的努力，攜手打造優質校園。祝福成州國小越來越好，孩子們能適性發展，像觀鷹銅雕一樣展翅翱翔。

侯友宜指出，學校很用心地將穿堂裝飾成「類溼地」教學環境，結合語文、自然、人文與藝術等領域推動溼地特色課程，此外在環境教育、語文競賽、英語推動及體育競賽等都有優異的表現。

教育局補充，成州國小以「健康快樂聰明勇敢，合作不息前瞻精緻」為願景，努力營造五心級學校：學生歡心、教師用心、家長放心、校長專心、社區同心的學習型優質學校；期望藉著校慶活動將學校的特色讓更多人瞭解學校，共同推動成州國小邁向下一個卓越百年。

(中時 )