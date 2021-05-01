台中市政府將舉辦「第四屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎」活動，邀請對推動低碳永續有貢獻者參加。(中市府提供／林欣儀台中傳真)

台中市政府將舉辦「第四屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎」活動，邀請對推動低碳永續有貢獻者參加。(中市府提供／林欣儀台中傳真)

為推動低碳永續城市而努力，台中市政府將舉辦「第四屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎」活動，只要是從事或推動節能減碳、潔淨能源、氣候調適、環境永續推廣及提升空氣品質等相關工作，且有重大貢獻者，都能以自我或他人推薦方式參選，即日起至5月17日開放報名。

台中市從2014年舉辦第一屆「台中市低碳城市傑出貢獻獎」，之後分別於2016、2018年再舉辦第二屆、第三屆，前後總計有27名團體或個人榮獲此獎。

台中市低碳城市推動辦公室指出，為表揚在台中對環保有傑出貢獻的各階層、不同領域人士，今年決定舉辦「第四屆低碳城市傑出貢獻獎」活動，只要自認、眾所公認對推動台中建構低碳永續城市與環境保護具有特殊貢獻者，不限戶籍或機關登記所在地，都能透過自我推薦、他人推薦方式參選。

低碳城市推動辦公室強調，市府將邀集專家、相關局處組成評審委員會，針對「對台中市潔淨能源發展貢獻」、「推動環境減碳效益」、「建構氣候變遷調適因應能力」、「提升台中市空氣品質」、「環境永續推廣」及「其他能促進環境永續發展」等6大指標，遴選出真正具傑出貢獻者，希望藉由獎勵方式引導民眾或團體朝潔淨能源發展及精進，積極推動並落實環境保護工作。

(中時 )