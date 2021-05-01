據美國有線電視新聞網(CNN)報導，印度政府1日證實，在過去24小時內新增401,933例新冠肺炎確診案例，為該國首次單日確診數破40萬，也是全球首個單日確診數破40萬的國家。印度疫情嚴峻，不但讓拜登政府宣布4日起限制外籍旅客由印度入境美國，澳洲政府也跟進、甚至揚言即使本國民眾，只要自印度入境者就「關進牢裡」。

根據印度衛生部的統計，過去24小時內，因新冠肺炎而死的人數新增3,523人，使印度因新冠而死的總人數已達211,853人，為連續4日每天死亡人數超過3,000人。此外，自疫情大流行以來，印度確診總數已逾1,900萬，且連續10日每天確診數破30萬，堪稱人間煉獄。

CNN指出，截至4月30日晚間，印度已施打154,854,096劑疫苗；其中約27,889,889人接受第2劑疫苗施打，佔印度13億人口的2.1%，距離有效防疫接種數仍有相當距離。

有鑑於印度疫情嚴重，拜登政府已拍板自4日起，限制所有外籍旅客自印度入境美國，以避免印度變種病毒叩關美國並造成疫情失控。不過，這項限制並不適用於美國公民、擁有合法永久居留的居民、人道主義工作者，以及其他具豁免權的人。

此外，符合入境美國的人，須出示離開印度時新冠篩檢為陰性的證明；若其尚未接種疫苗，則須隔離並再次篩檢，陰性者方能進入美國。

澳洲衛生部1日也發布聲明，舉凡過去14日內曾入境印度者，自3日起禁止入境澳洲；違反者恐觸犯澳洲《生物安全法》，將面臨最長5年的有期徒刑。目前約有9,000名人在印度的澳洲公民，表達希望返回澳洲；不過，只在紐西蘭旅行的人，才得以入境澳洲。所有入境者集中在國家管理的隔離中心待滿14日。

(中時新聞網)