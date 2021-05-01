休旅車在阿里山公路自撞山壁 3大3小受傷送醫 13:252021/05/01 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 休旅車在阿里山公路自撞山壁 3大3小受傷送醫。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣消防局中午獲報，一輛休旅車在台18線39.9公里處不慎擦撞山壁，消防局出動救護人車，將車上3名大人及3名孩童送醫救治，肇事原因警方調查中。 嘉縣消防局指揮科中午12點01分接獲報案，指阿里山公路39.9k有自撞山壁情事，隨即派遣消防人員到場，救出傷者，1名6旬女性左手臂骨折，其餘還有2大3小受傷送醫。 日宮城6.6強震 3月底以來首次震度達5強 本州到北海道劇晃 煞車失靈保護乘客撞死高中女學霸 網質疑公車司機：喇叭壞了？ (中時 ) #阿里山公路 #自撞山壁 #受傷送醫 #休旅車 #嘉義 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園18歲雙載機車闖紅燈遭小黃撞飛 墜落大圳1死1失蹤 07:482021/05/01 社會 土耳其首度全境封鎖 大城爆逃離潮 04:102021/05/01 國際大事 威肯16項入圍美國告示牌 BTS搶4獎 04:102021/05/01 娛樂新聞 6個智慧小幫手拯救健忘症 還能助攻記牢人名 03:132021/05/01 健康 逼3個月奶貓跳下床「抓來摔」 情侶養3週就死竟笑個不停 11:222021/05/01 社會 盛夏遊菊島啖BBQ開露天趴 04:102021/05/01 時尚消費 正統鹿耳門聖母廟香醮遶境 蔡英文祈求台灣順利度過疫情與水情難關 12:042021/05/01 政治 基層認赤裸宮鬥 全體警察形象受傷 04:102021/05/01 社會新聞 公車輾斃高中生 司機稱車上逾40乘客 沒選擇撞山壁 18:412021/04/30 社會 中正大學師生曾與確診者接觸 採檢結果出爐 09:062021/05/01 生活 首部消防職人劇《火神的眼淚》myVideo 5／1熱血首播 09:012021/05/01 科技 社會熱門新聞 女教授否認「躺咬上」男醫 LINE對話喊每晚打雞雞洩不倫戀 - 社會 高級旅館員工廁所搞不倫戀 月薪2萬打工妹「早上舔過」下場悲劇 - 社會 獨家》黑道招搖投案 警政署欲拔北投分局長 柯文哲悍然拒絕 - 社會 麵店爽夾4樣滷味 客人結帳一看金額嚇傻 - 社會 美女牌奏效 白皙正妹簽賭站當業務 3個月大賺159萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。