嘉義縣消防局中午獲報，一輛休旅車在台18線39.9公里處不慎擦撞山壁，消防局出動救護人車，將車上3名大人及3名孩童送醫救治，肇事原因警方調查中。

嘉縣消防局指揮科中午12點01分接獲報案，指阿里山公路39.9k有自撞山壁情事，隨即派遣消防人員到場，救出傷者，1名6旬女性左手臂骨折，其餘還有2大3小受傷送醫。

(中時 )