轎班將媽祖轎子抬起，讓身障民眾能鑽轎底，祈求神明庇佑。（蔡雯如攝）

新北市三峽區興隆宮是當地三大古廟之一，每年農曆3月都會舉行遶境鑽轎底活動，去年受疫情影響停辦，今年再度遶境吸引數百位信徒沿街等待，鑾轎沿途行經安溪路、中華路、大同路等大街，許多信徒也趴跪在地，盼媽祖賜福。

興隆宮是三峽區歷史最悠久的媽祖廟，具有240年歷史，與三峽祖師廟、三峽福安宮合稱為三峽區三大古廟，興隆宮今舉行祈安遶境活動，出動400多位志工、藝閣車和國樂團等車隊，並區分紅、黃車隊分別遶遍三峽各區，接受民眾舉香、鑽轎底膜拜。

黃車車隊沿途都開放信徒鑽轎底，沿途有抱著小孩的父母、行動不便的長者，沿途都依序排隊趴跪在地，更有推著身障兒子的老母沿途跟隨、雙手合十敬拜，轎班人員也將轎子高高抬起，讓他們能順利鑽轎底，得到神明庇佑。

興隆宮主委陳福生表示，興隆宮祈安遶境活動已有30年歷史，往年因媽祖廟不普及，會繞遍土城、鶯歌、桃園大溪等地，遶境規模盛大須耗時2天1夜，但近年改為只繞行三峽地區，去年受疫情影響廟方紛紛將各大型活動取消，睽違2年再度舉辦，為避免群聚風險，所有轎班成員、志工規定一定要戴上口罩，也盼媽祖出巡能保佑台灣盡快脫離疫情危機。

(中時 )