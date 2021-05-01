五月是媽媽的月份，為慶祝母親節體恤媽媽的辛勞，竹山鎮公所舉行「模範母親表揚活動」，不少子女為表揚活動特別趕回來參與，讓他們享受難得的天倫之樂，28名模範母親，平均75歲，一名受表揚的身障母親，含辛茹苦拉拔3名子女長大事業有成，身殘心不殘的她投入社區及校園工作，參與公共事務打掃環境。

竹山鎮公所表示，獲表揚的模範母親大都是典型的農村婦女，年輕時勤儉持家，相夫教子，孩子陸續長大成人後，她們將付出的熱枕放到社區，投身志工工作，服務社會，將一己之力極致發揮。今年竹山鎮90歲以上高齡模範母親共1位、85歲以上有10位將近半數。這些模範母親，為人樂善好施，與鄰里互動良好，對於社區活動，更是積極參與，是社區不可缺少的寶貝。

另有一位是身障母親，早年含辛茹苦拉拔3位小孩長大成人，現今孩子個個事業有成後，身殘心不殘的她投入社區、以及校園工作，參與公共事務的打掃環境，更親身侍奉年邁母親至孝，樂觀進取的心，足以表率，更值得大家讚賞。

除了模範母親外，竹山鎮公所首創針對鎮內再額外選出17名優良媽媽，他們的子女都是為社會無私奉獻、對公益熱心投入的一份子，有媽媽們細心培育，才讓他們能多為社會貢獻犧牲，值得嘉許。」

今年除了頒發感謝狀外，進場比照星光大道，讓媽媽在家人的陪同下走紅地毯，感受萬受矚目氣氛。今年模範媽媽也大獻歌喉，與自己的另一半唱起情歌，大秀恩愛，掀起高潮，也度過一個另類母親節。

(中時 )