韓國天王Rain與金泰希2017年結婚，育有兩女，近日Rain在自己的Youtube頻道找來3位童星網紅，分享Rain私下當奶爸照顧孩子的真實模樣，沒想到錄到一半Rain就累到想要中止錄影，被製作人虧平時都沒帶孩子，他也問當天錄影的小女孩「比較愛爸爸還是媽媽？」對方貼心回兩個都愛，引來Rain自曝「在家都因為這題受傷」。

Rain近日在自己YouTube節目《Season B Season》分享最新兒童節特輯，他找來文熙俊的女兒Jam Jam、電影《勝利號》的童星朴藝鄰、和小網紅權律二，分享當奶爸的一天。私下他與金泰希結婚4年，育有3歲和1歲多的兩個女兒，可說是女兒傻瓜，身為國際巨星的他，回家第一件事就是幫忙收玩具，節目中他卻因陪3個孩子累垮，休息時偷偷問可否提早結束錄影。

Rain節目找來3位童星網紅相處一天。（圖／翻攝自시즌비시즌 Season B Season Youtube）

Jam Jam甜回爸爸媽媽她都喜歡，讓Rain有些吃醋。（圖／翻攝自시즌비시즌 Season B Season Youtube）

此話一出，引來製作人在鏡頭後面嗆：「平時都沒在帶孩子吧？」Rain聽了冷笑後回應：「就是因為平常花太多時間陪小孩，現在才會這麼累！」下秒他便脫掉衣服，火力全開陪小孩玩耍，聊天時他自曝平時會吃保健食品，接著被朴藝鄰狂問：「身體很差嗎？為什麼不去醫院？」Rain則哭笑不得說：「還沒到需要去醫院的地步」。

Rain對金泰希喊話考慮再生一胎。（圖／翻攝自시즌비시즌 Season B Season Youtube）

Rain隨後問Jam Jam比較喜歡父親還是母親？Jam Jam甜回：「媽媽爸爸（都愛）」，讓全場都融化，Rain羨慕說這題在他家算是死亡題，他常因此內心受創，暗示兩個女兒都選媽媽，雖然身體心靈都因陪3個孩子疲累了一天，最後合影時Rain還是被3個小女孩內心軟化，心裡有了再生一胎的念頭，還對鏡頭向老婆喊話：「再生一個好像也不錯欸？」

(中時新聞網)