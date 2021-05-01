客家桐花祭-竹山鎮桐竹樂悠閒活動，為了寓教於樂，活動關卡設計全都扣緊客家文化，獲民眾熱烈回響。（竹山鎮公所提供／盧金足南投傳真）

2021客家桐花祭-竹山鎮桐竹樂悠閒活動1日在竹山文化園區熱鬧登場，一早就聚集人潮大家闖關、玩遊戲、坐小火車，從遊戲中認識客家文化，享受美味客家美食，竹山鎮長陳東睦表示，5月瘋賞桐，可見桐花的魅力，竹山文化園區停車場可以賞花，竹山牛湖、桶頭珈溪園圓樓都可見桐花身影。

客家桐花祭-竹山鎮桐竹樂悠閒活動，為了寓教於樂，活動關卡設計全都扣緊客家文化，遊戲總共三款，第一關：客家歌曲教唱，透過教唱，讓民眾對於客家歌曲不陌生，也能了解簡單句語。

第二關為客家諺語學習，俚語學習是快速認識語言的方式之一，所以透過琅琅上口的俗語，更加了解客家文化。最後一關則來到桐花小考驗，利用不同花種的照片，讓民眾可以更加瞭解桐花相關知識，全部完成後，不僅可以拿到百元精美禮品、還有客家美食可以品嚐，可以說是有吃擱有拿。

桐花祭為客家族群一大年度盛事，特別邀請了講客電台主持人、竹山鎮客家協會帶來客家歌曲演唱，過溪國小也將客家歌謠結合揚琴演奏，讓遊客品味客家文化之美。此外，深具竹山在地特色的靈德廟二胡班、竹音樂等表演，在客家桐花祭活動中譜出悠揚樂章，展現出竹山多元文化融合的成果。

竹山鎮長陳東睦說，5月瘋賞桐，可見桐花的魅力，竹山除了文化園區停車場可以賞花外，在竹山牛湖、桶頭珈溪園圓樓都可以看見桐花身影，除了桐花，客家文化在竹山也是滿重要的文化資產，像是鎮內的竹山菸葉館就是很棒的遊憩空間，也希望大家參加活動之餘，可以到其他地方走走，更認識美麗的竹山。

(中時 )