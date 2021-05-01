某大學一名女教授（以下化名美美）2017年前結婚，2019年間與一名男醫師（以下化名小明）大搞婚外情，2人不僅LINE對話紀錄超鹹濕，上摩鐵4次發生性性為，多次還以研習為由，一起到海外私會，最終雙方不倫戀被美美老公（以下化名大寶）發現，因而向法院訴請離婚並求償。但美美和小明矢口否認出軌情事，台中高分院最後以他們逾越朋友關係的對話，包括「每餐吃大雞腿，天天晚上打雞雞」、「我就說，等我辦完正事，就讓你做到爽翻天」等言詞，認定2人侵害大寶配偶權，判賠30萬元。不得上訴。

據判決書內容指出，2017年前結婚的女教授美美，2019年間外遇男醫小明，且兩人多次幽會，分別為同年12月9日在杉林溪溫泉會館，以及同年12月30日、隔年2010年1月3日、15日、22日四次在汽車旅館。據了解，美美丈夫大寶2019年7月間，即發現妻子與小王曖昧的LINE訊息，精神上承受莫大痛苦，此外他指出，小明知道美美已婚，有貞操及誠信義務，可還是不斷與其妻私約、發生性行為，或雙方藉故研習多次共赴日本北海道、大阪及美國聖地牙哥，甚至出現滿滿親密對話，種種都讓大寶為情所困，苦不堪言，憤而提告求損害賠償。

不過針對大寶指控，美美跟小明皆否認有侵害配偶權行為，並直指2人非公開對話LINE對話，內容主要是討論公務或分享生活瑣事，乃同事間的日常，不足以證明逾越朋友交往範圍，不得作為證據使用，並否認有同至日本北海道、杉林溪或麼鐵。

對此，台中高分院審酌婚姻係以夫妻之共同生活為其目的，配偶應互相協力及保持共同生活之圓滿，夫妻雙方應互負忠誠之義務，為法律所保護之法益，夫妻是否違反該義務，涉及夫妻各自生活上之隱私，此隱私權在夫妻應互負忠誠義務下，應有所退讓，況配偶是否違反忠誠義務，本質上具有高度隱密性，證據之取得本極其困難，LINE對話紀錄內容既為真正，自得採為本件判斷之證據。

因此法官認定美美和小明對話內容，包括「到底要躺，要上，要咬，躺，上，咬」、「每餐吃大雞腿，天天晚上打雞雞」、「我們連生個孩子都搞不定，管鳥醫院有沒有人」、「昨晚打那3隻針後，下腹明顯漲感，下身有水腫感，擔心蛋提早掉下來」、「我就說，等我辦完正事，就讓你做到爽翻天」‧「我們曾是最親密的人，你就不能忍一週，讓我做完再抱怨」等，皆已逾越合宜的社交分際，足以破壞婚姻幸福，致使阿隆精神受折磨，故判決美美和小明連帶賠償30萬。

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(中時新聞網)