蘋果旗下首款藍牙追蹤器AirTag已於4月30日率先在國外上市，包括澳洲、紐西蘭、中東、歐洲、亞洲、北美等國家地區的首波預購者，都已陸續收到他們訂購的AirTag。據外媒 MacRumors 報導，澳洲當地的Apple Store已陳列4枚裝產品，提供給不想等待的果迷直接購買。

但這些在Apple Store實體門市購買AirTag的人，無法享有個人化鐫刻服務，因為當地門市沒有進行鐫刻，想使用此項服務的果迷必須在線上商店購買AirTag，並且交貨時間也已延到6月。

AirTag有各種配件如鑰匙圈、掛環可選擇，並可使用免費的個人化鐫刻服務。（圖／Apple提供）

目前AirTag還未在台灣上市，售價已公布為單枚裝990元，4枚裝3,390元。以及五顏六色的原廠AirTag配件如馬鞍棕色、(PRODUCT)RED和波羅的海藍的皮革鑰匙圈或掛環，售價1,190元至1,290元不等。另有白色、深藍色、向日葵黃色和電力橘色的掛環，售價990元。

在個人化鐫刻服務部分，確實只能從蘋果台灣官網和Apple Store app訂購，才能使用此服務；而且，目前官網已開放讓果迷預先選擇想鐫刻的圖案，包括31種表情符號如骷髏頭、貓咪、猴子、狗狗、兔子以及任何數字和英文字等各種組合，任君挑選。

果迷可先從蘋果官網挑選想要鐫刻的圖案或文字，有31種表情符號可選。（圖／蘋果官網截圖）

設計輕盈小巧的AirTag支援IP67防潑水防塵等級，還能更換電池，讓使用者掛在自己的包包、鑰匙、皮夾上，就像是一個能被追蹤位置的鑰匙圈，很適合經常忘東忘西的人們。在你需要找AirTag的時候，就打開「尋找」app，跟著螢幕中的箭頭方向或聲音提示，就能找到它的蹤跡。

由於AirTag必須與iPhone配對，因此使用者的手機必須是搭載iOS 14.5或以上版本，如iPhone SE、iPhone 6s或後續機型；以及iPad Pro、iPad第5代、iPad Air2、iPad mini 4或後續機型，才能與AirTag搭配使用。

使用AirTag之前，需先完成與手機配對的動作。（圖／Apple提供）

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(中時新聞網)