南投縣國姓鄉長福國小歷經2年籌備，今年8月將轉型為首座非原住民地區公辦公營實驗學校，迎接南投縣教育創新，學校運用周遭環山資源豐富優勢，推動戶外探索，攀樹、垂降、搭建樹屋等體驗課程，1日舉辦招生說明會，來自各縣市的家長帶子女來了解上課情況，雙語教學環境，在實驗課程活動中增加運用英語學習機會，打造探索體驗式的國際教育，有意願送子女來上森林式的小學教育。

長福國小位於南投、台中交界處，交通便利，學校運用周遭環山資源豐富之優勢，積極推動戶外探索，發展「攀樹、垂降、搭建樹屋」等體驗課程，探索大自然，將課堂帶出教室外，學習無限延伸。

縣府教育處說，長福國小本身具備絕佳的素質條件，不僅是新課綱前導核心學校，亦獲選天下雜誌評為台灣最具影響力的創新教學之一，去年更獲教育部「教學卓越獎－金質獎」，朝向教育創新與開放之典範邁進，轉型為南投縣第一所(非原住民族)實驗學校，注入一飲教育活泉水。

課程鬆綁、開放自由學區，廣納各縣市優秀學子，成功轉型實驗學校後，長福國小不僅可排除課綱之領域、節數等制式規定，解構課程綱要之部定課程，建構校本實驗課程，亦可打破固有班級限制進行分組學習，進行更彈性之教學，同時還能跨縣市、跨學區招收學生，廣納各地優秀之學子。

校方表示，在實驗創新課程方面，以「探索體驗‧放眼國際」為主軸，探索體驗學習精神，採用問題導向、專題本位、探究、任務導向與經驗學習等學習者中心模式，提供學生真實的學習情境與經驗。長福國小積極與「星光國際實驗教育機構」簽訂姊妹校，進行交流活動，著重國際教育、雙語教學環境，在實驗課程活動中增加運用英語學習之機會，打造探索體驗式的國際教育。

校長黃彥超表示，學校團隊兼具熱忱及理念，創新實驗教育的種子在長福國小早已努力醞釀許久，實踐打造特色學校，邁向新階段的開始，教師樂於教學，學生樂在學習。

(中時 )