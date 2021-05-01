北市八德路4段一棟大樓，1日下午1時許傳出火警，因大樓內有一家產後護理之家，警消不敢大意，緊急將大樓內的人全部疏散，人數目前還在清點中，所幸未造成人員傷亡。

火警發生後，大樓門口竄出濃濃黑煙，消防局獲報出動17輛消防車、4輛救護車、人員54名前往撲救，發現起火點疑似在地下室二樓，迅速將火勢撲滅，虛驚一場，詳細起火原因將由火調科鑑識釐清。

(中時 )