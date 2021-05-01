北市八德路台新大樓起火 濃煙竄入護理之家嬰兒一度靠窗待救援 13:542021/05/01 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大樓地下室起火，樓上就是產後護理之家，所幸僅是虛驚一場。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市八德路4段一棟大樓，1日下午1時許傳出火警，因大樓內有一家產後護理之家，警消不敢大意，緊急將大樓內的人全部疏散，人數目前還在清點中，所幸未造成人員傷亡。 火警發生後，大樓門口竄出濃濃黑煙，消防局獲報出動17輛消防車、4輛救護車、人員54名前往撲救，發現起火點疑似在地下室二樓，迅速將火勢撲滅，虛驚一場，詳細起火原因將由火調科鑑識釐清。 基層認赤裸宮鬥 全體警察形象受傷 央廣弊案不見偵辦 游盈隆批官官相護 (中時 ) #北市 #產後護理之家 #警消 #大樓內 #地下室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林森北路驚傳縱火案 女子落網稱不滿對方偷東西 12:102021/05/01 社會 華航染疫6機師住過 首例防疫旅館主管確診 應是第二波傳染 04:102021/04/30 焦點要聞 喝花酒遇臨檢竟嗆聲 三重警記過嚴辦 04:102021/05/01 社會新聞 案1120隱匿職業 診所嘆像炸彈 04:102021/05/01 焦點要聞 屁股爛成大洞 安養機構疑疏失 04:102021/04/30 地方新聞 永和2機車衝撞起火 1騎士重傷 11:012021/05/01 社會 諾富特風暴 確診主管搭機捷往返桃園新北 員工到中壢用餐按摩 首爆飯店群聚 足跡深入市中心 04:102021/05/01 焦點要聞 趙介佑黑歷史被挖出爆民進黨竟未議處 網轟：綠卡真威 08:112021/04/30 政治 警政署槓上北市警局 基層：傷害的是全體警察 11:292021/04/30 社會 史無前例 警署長要北市警局長 交手機測謊 04:102021/04/30 焦點要聞 曾任民進黨黨代表 徐巧芯曝趙介佑當年拜票傳單：台北市民不能接受 15:252021/04/30 政治 社會熱門新聞 女教授否認「躺咬上」男醫 LINE對話喊每晚打雞雞洩不倫戀 - 社會 高級旅館員工廁所搞不倫戀 月薪2萬打工妹「早上舔過」下場悲劇 - 社會 獨家》黑道招搖投案 警政署欲拔北投分局長 柯文哲悍然拒絕 - 社會 麵店爽夾4樣滷味 客人結帳一看金額嚇傻 - 社會 美女牌奏效 白皙正妹簽賭站當業務 3個月大賺159萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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