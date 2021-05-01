網紅「館長」陳之漢槍擊案，陳的委任律師黃國昌日前於新北地方法院開庭時爆料，寶和會受託執行「買凶殺人」的槍手入監服刑後，民進黨立委陳明文辦公室曾協助黑幫成員辦理特別接見槍手。陳明文昨說，是接受陳情人請託協助「增加見面，不是特見」，屬於一般選民服務，法務部若認為立委選民服務不妥，可以進一步限制。對此，時代力量黨主席陳椒華今表示，時力主張相關增見、特見應盡速法制化，把相關規定明列清楚。

陳椒華表示，立委辦公室協助陳情人辦理增家非常有爭議，法務部應該要盡快法制化，明列特見或接見的辦法及理由，不能說找立委就有特權，享受特見或增見的待遇。

陳明文昨聲稱，協助陳情人辦理特見或增見是大多數委員會接到的請託，屬於一般選民服務，但陳椒華說，她的辦公室沒有這樣的協助，至於其他人部分不太清楚。

此外，民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉及詐欺及毒品案，被台北地院裁定羈押，引發社會關注，甚至導致民進黨內派系鬥爭。陳椒華認為，各政黨都要非常重視黨員是否有吸毒、販毒等相關違法行為，呼籲各政黨做好黨員黨供管理，不能有違法行為，時力紀律委員會已有相關規定，若黨員或黨供涉及不法會嚴懲。

民進黨近期陷入黨員涉毒風暴，造成社會觀感不佳，恐影響明年地方縣市長選舉，外傳時力推派前立委黃國昌參選台北市長呼聲高，是否會評估推出台北市長參選人，陳椒華說，相關人選要回歸決策委員會跟未來成立的提名小組討論。

(中時 )