今天是五一勞動節，蔡英文總統今在臉書向所有勞工致敬。蔡總統並表示，今年第一季經濟成長率概估值更超過8％，創下10年來單季新高，這些成長的果實，應該多回饋給辛苦的勞工朋友。

蔡英文總統指出，五一勞動節，她要向所有勞工朋友致敬；勞工支撐起台灣的經濟，這幾年來，政府也完善法制、加薪減稅，努力挺勞工。總統說，勞工職業災害保險及保護法整合了各類職災補償制度，將可打造更完整的職業災害保障體系，昨天她已經正式簽署。勞動事件法及中高齡者及高齡者就業促進法的立法陸續完成，也修法保障派遣勞工的權益。

提到加薪，總統說，基本工資連續5年調升，22K正式走入歷史，此外，也鼓勵企業加薪。在減稅上，總統說，提高所得稅四大標準扣除額後，今年不課稅的每人基本生活費也調高新台幣7000 元，調幅是歷年最高，希望能減輕勞工負擔。

蔡總統也提醒，拚經濟的前提是維持著防疫表現，面對疫情變化，不能掉以輕心；假期間如果有出門，一定要戴好口罩、落實防疫措施。

(中時 )