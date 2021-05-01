無黨籍高雄市議員黃捷。（圖／取自黃捷IG）

台灣高齡化政策暨產業發展協會近期發起「深蹲點名公益活動」活動，不少公眾人物也響應活動，公開自己各形式深蹲照，呼籲大眾多做深蹲運動，為健康打底。無黨籍高雄市議員黃捷日前被點名，刊出自己在健身房扛舉碩大啞鈴深蹲的照片，纖細苗條又精實的身材配上強悍的眼神，獲逾1.3萬網友湧入按讚，有網友更表示：「妳太誇張了！這身材讓人羨慕！」

黃捷4月29日在臉書發文表示，深蹲可以用到最多肌肉，幾乎是運用到全身動作，除了有效增加肌力，也避免肌肉功能下降，預防肌少症，呼籲工作久坐的青壯年朋友們，一起來深蹲吧，更高喊自己是在「關注肌少症，深蹲護鳳山！」不僅如此，黃還點名民進黨立委賴品妤與無黨籍苗栗縣議員曾玟學，這對被網友暱稱為「品學CP」的政壇情侶，來接受深蹲挑戰。

無黨籍高雄市議員黃捷。（圖／取自黃捷IG）

黃捷此文一出，即獲得超過1.3萬個讚、逾400則留言與近百次分享，迴響相當熱烈。網友都將焦點放在黃的美貌、身材，以及與嬌小身形呈反差的舉重力上，紛紛表示：「妳太誇張了！這身材也太好了吧，讓人羨慕！」「感覺已經有腹肌了！」「帥帥帥，爆筋了」、「這張臉的表情……超殺」、「你二頭肌已經讓我感受到，可以一拳打倒酸民的實力了」。

無黨籍高雄市議員黃捷。（圖／取自黃捷IG）

此外，黃捷在IG發布更多同系列健身照片，打趣表示：「平常愛吃也是要還的啦！為了吃更多所以要運動。」也獲得超過1.2萬個讚數，大批網友盛讚黃帥氣與美麗兼具，但也有人吐槽認為，黃已經這麼瘦了這麼說太沒有公信力了。

(中時新聞網)