警方搜出1本「收款與討債秘笈」，要手下恐嚇賭客給錢。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方破獲以林姓女主嫌為首的賭博討債集團，藏身市區1處豪宅內。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方破獲以林姓女主嫌為首的賭博討債集團，藏身市區1處豪宅，首腦林女「肥水不落外人田」，除夥同李姓丈夫審核賭客身分、信用額度，並招攬姊蘇姓姊夫負責對帳、催討賭債，績優員工除了領獎金還有3天2夜員工旅遊；警方長期蒐證跟監，破獲賭博機房並逮捕林女等19名共犯，依賭博、恐嚇及組織犯罪等罪嫌移送起訴。

台中市刑大偵五隊接獲線報，會同刑事局偵九大隊第二隊，趁嫌犯外出買便當時，攻堅破獲以林姓女主嫌為首的賭博討債集團，警方指出，該集團不只經營網路簽賭，針對積欠賭債的賭客，不時傳送恐嚇簡訊「找家人泡茶」(在住家丟鞭炮)、「請你吃漢堡」等，讓被害人心生畏懼。

刑大偵五隊調查，36歲林姓女主嫌，外型跟家庭主婦一般，卻有「大姊頭」的作風，採「家族企業」設賭博機房大賺黑錢，主打運彩、百家樂，下注賭資高達4600萬元，現場除除查扣多部電腦主機外，還搜出1本「收款與討債秘笈」，要手下恐嚇賭客給錢。

根據刑大偵五隊分析，有別於傳統賭博機房，該集團採「1條龍」經營，自己的賭債自己討，除了成立討債小隊，甚至買書「在職進修」，照3餐逼迫清償，1名賭客甚至被嚇到不敢出門，打電話哭喊「警察救我」，還驚動家人陪同報案。

刑大偵五隊表示，集團成員大多從高雄「中漂」到台中，經跟監蒐證研判是賭博機房，趁嫌犯買便當時有機可乘，會同刑事局偵九大隊第二隊攻堅破獲，逮捕林姓女子等19人，其中1名陳姓嫌犯情急之下瞎扯「高雄買麵送來台中」，荒唐狡辯讓偵辦刑警傻眼。

(中時 )