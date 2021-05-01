北市衡陽路補習班電線走火 500名學生聞燒焦味竄逃大街 14:062021/05/01 中時新聞網 蔡炆璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市衡陽路補習班大樓傳出火警。（中時快訊） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（1日）下午12時50分許，台北市中正區衡陽路一處2樓補習班大樓驚傳火警，現場疑因天花板燈具電路電短引燃隔音棉導致走火，所幸火勢高溫僅造成天花板約1平方公尺的焦灼，有燒焦味但無煙火，未釀成大禍，加上今日為五一勞動節休假日，樓內並無太多民眾，多半是補習學生。大批學生見狀已立即奔逃到街上。警消獲報後也趕緊抵達現場關閉電源，排除危急狀況，緊急疏散現場男女學生約500人，至於詳細情形，仍有待調查釐清。 瑞莎遭抹黑 學生家長深夜發文 網秒懂：就這點錯了 林森北路驚傳縱火案 女子落網稱不滿對方偷東西 (中時新聞網) #學生 #燒焦味 #衡陽 #補習班 #電線走火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土味網紅一篇徵婚文火了 說錯話慘變過街老鼠跑路美國苟活 20:202021/04/30 娛樂 鹹酥雞討論度破表 全靠屏東這味畫龍點睛 15:092021/04/30 寶島 發高燒喘不過氣還要救病患 印度醫學系學生慘被當炮灰 07:012021/04/29 國際 中市僑孝學生號召店家減塑 愛地球源頭減量 18:572021/04/28 寶島 不怕開口說英語 高中英語國際專班培養學生國際溝通能力 13:192021/04/28 生活 學生買股現賺6位數「打趴上班族」 內行一看笑了：根本賭博 20:372021/04/29 生活 勞動部機器人技能競賽 竹山高中學生晉級全國總決賽 17:292021/04/30 寶島 加密幣賭局1／年交易額5,000億 學生、新鮮人都想進場 11:082021/04/29 財經 雲林妹託夢男大生訴冤！警監聽家人驚聞「怕亡靈找上門」 破案在望大逆轉 07:552021/04/30 社會 林口康橋2學生抗體陽性 區公所暫緩地方大型活動 14:552021/04/29 生活 甜謝老公忍她1個月菸味 徐若瑄：把貼心的老婆還給你 16:582021/04/28 娛樂 社會熱門新聞 彰化鄉親好暖！ 76行者吃燒烤遇熱心民眾 5千元帳單被搶付 - 社會 24人開摩鐵趴歡送留學友人 1男醉後突休克身亡 - 社會 麵店爽夾4樣滷味 客人結帳一看金額嚇傻 - 社會 女學霸招魂擲7次不肯回家 表哥慰「學業完成」才聖筊 - 社會 34D美魔女開工作室 2個月接客420人狂賺60萬 男客大讚：好正 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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