今（1日）下午12時50分許，台北市中正區衡陽路一處2樓補習班大樓驚傳火警，現場疑因天花板燈具電路電短引燃隔音棉導致走火，所幸火勢高溫僅造成天花板約1平方公尺的焦灼，有燒焦味但無煙火，未釀成大禍，加上今日為五一勞動節休假日，樓內並無太多民眾，多半是補習學生。大批學生見狀已立即奔逃到街上。警消獲報後也趕緊抵達現場關閉電源，排除危急狀況，緊急疏散現場男女學生約500人，至於詳細情形，仍有待調查釐清。

(中時新聞網)