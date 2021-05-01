立委王婉諭臉書貼文附圖。(取自王婉諭臉書)

已請辭民進黨台北市黨部評委召集人一職的趙映光之子趙介佑涉毒品案，除被起底有多項前科，再被爆曾在2018年入伍服替代役，卻多次逃兵。對此，立委王婉諭昨(4月30日)在臉書痛批，「這樣荒唐的事蹟只是證明，我們的內政部以及役政署，不僅僅只是螺絲鬆了而已，根本應該整組打掉重練」。

王婉諭昨在臉書表示，得知這個消息後十分震驚，實在很想問問內政部、役政署，以及台北市政府，究竟是什麼樣的特權以及漏洞，可以讓一個早在2018年就開始服役的替代役男，多次擅離職役並且在外為非作歹？

王婉諭提出質疑，這樣前科罄竹難書的役男，在這三年的期間內，難道因為他是執政黨高層之子，便可以這樣視法度為無物嗎？「這樣荒唐的事蹟只是證明，我們的內政部以及役政署，不僅僅只是螺絲鬆了而已，根本應該整組打掉重練，而趙所在的服勤單位台北市政府，更嚴重缺乏管理監督之責、助紂為虐」。

據了解，趙介佑是2018年5月14日入伍，是替代役第190梯，但因出勤不正常，仍還剩下8丶9個月役期，未來趙介佑若遭被判刑3年以上，就不需要服剩下役期，判3年以下，服完刑之後，就要再繼續服完替代役。北市兵役局表示，趙介佑已遭移送法辦。

(中時新聞網)