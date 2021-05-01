名模瑞莎近年來深入校園，積極培育韻律體操人才，卻遭匿名抹黑「體操界因為瑞莎被搞得一團亂」，批她帳目不清、挖角等，幸好消息傳開後，許多人都提出證據，力挺瑞莎的貢獻。網友更挖出，一心想給學生最好教育的瑞莎，過去曾找她的好友、烏克蘭排名第一的安娜貝索諾娃當客座教練，被網友讚這師資完全是神等級。

瑞莎近日被網友匿名爆料指她為韻律體操所成立的協會帳目不清，又批她搶功、空降、挖角等，引來瑞莎心碎但堅強喊話強調對學生的心意不會中止，一名學生家長也力挺瑞莎，透露師資很棒，是找來外國老師輪流教學，其中有一位為此還特別去學中文，另有廠商分享瑞莎連給贊助者的募資品都堅持品質要好，最後選了MIT，無奈反問瑞莎人美心善「怎麼會捨得黑她？」

瑞莎2年前帶台灣選手前往美國受訓，並請來曾是烏克蘭韻律體操選手的好友安娜擔任客座教授。（圖／蓉億娛樂提供）

瑞莎無償當體操教練 自籌機加酒特訓台灣選手

2008年瑞莎受訪時透露，昔日室友是如今烏克蘭韻律體操排名第一的選手安娜貝森諾娃，曾於2004年雅典奧運、2008年北京奧運奪得銅牌，心疼學姐每天練習12個小時，「真的應該要拿金牌」，2010年安娜從選手身份退役，擔任選手期間總計贏得22面世界錦標賽獎牌、兩面奧運獎牌與22面歐洲錦標賽獎牌。而瑞莎過去為了在台培育韻律體操，自費前往新加坡考取國際韻律體操教練資格，2019年她帶著學生到美國進修，曾情商安娜貝森諾娃擔任客座教練。

瑞莎2年前帶學生到美國受訓。（圖／蓉億娛樂提供）

當時報導指出，瑞莎希望自己的學生能更有國際觀，看到更多不同國家的技巧，進而增加自信，原本每年1家3口的旅行那年爆增到13人，為減輕選手經濟負擔，她還去跟華航談了10張來回贊助機票（1名台灣教練加9名選手），選手們抵達LA的頭兩天，瑞莎也提供自己的家讓選手們入住，好方便她們調整時差。

而安娜貝索諾娃聽聞後也義氣答應幫忙擔任客座教練，到了LA第三天瑞莎便帶著選手們前往邁阿密與安娜碰面，進行為期三週的訓練。這段經歷被挖出後，網友都肯定瑞莎用心，「完全是神的境界」，還反虧：「這樣是亂搞的話，拜託多一點人亂搞」，而經紀人透露瑞莎發文後一度很難過，但看到大家紛紛送暖安慰，現在心情已經平穩不少。

(中時新聞網)