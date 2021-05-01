台中第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免連署第二階段邁入最後一哩路，需在12日前送件 2萬9113份連署書，領銜人楊文元評估今天應可提前達標。前榮總醫師蘇偉碩不滿陳柏惟將反萊豬的公民運動抹黑為滅台三部曲，1日前往台中沙鹿菜市場助攻連署行動，盼衝高到4萬份。

罷免陳柏惟領銜人楊文元一早於沙鹿菜市場入口擺設行動連署站，希望能在5月12日截止前將連署份數衝破門檻，並繼續衝高連署書數量。長期關注萊豬議題、捍衛食安的醫師蘇偉碩也特地聲援罷免陳柏惟的連署行動。

蘇偉碩表示，陳柏惟曾發表反萊豬、護藻礁及罷免陳柏惟是「滅台三部曲」，反萊豬、護藻礁是已成案的公投，顯然他沒有將民意放在眼裡，「當民意代表最忌諱就是輕忽選民的民意，竟還出言汙衊公民連署成案的意見。」

「更危險的是陳柏惟認為罷免他台灣就會滅亡！」蘇偉碩強調，一個立委覺得自己有沒有被罷免成功，就關係整個台灣存亡？認為陳掌握權力讓他過於狂妄，呼籲選民行使憲法賦予的罷免權利，讓這樣的立委知所進退、收斂。

蘇偉碩說，他從知悉有罷免陳柏惟的行動時就想前來協助，原以為連署十分順利，直到近期透過媒體得知罷免連署遇到瓶頸，就差臨門一腳，所以趕在最後衝刺階段前來聲援；若二階段連署通過，也會持續來支持罷免投票。

蘇偉碩談到，過去立法委員當選後，都可以穩穩地做完4年，只要在競選連任前半年或1年內再來努力。過去很少有立委罷免案，也沒有罷免成功的案例，陳柏惟罷免案對於我國民主是一個重要的指標，會對全體立委達到警惕作用，也有助台灣的民主政治步入正軌。

針對地方及網路出現擾亂性言論阻饒連署，罷免案領銜人楊文元呼籲，千萬不要相信謠言「連署已達標」，或有任何力量支持。楊文元強調，我們只是公民團體，只有蘇醫師等有名望的人來幫忙，走上街頭表達訴求，沒有意識形態、沒有統獨問題，只有陳柏維做得不好，

「最後一哩路大家衝起來！」楊文元表示，第二段連署必須超過29113份，預計今日可以收到29500份，總部志工將會剔除寫錯或不合格的件數，安全件數至少要32000份，目標希望衝高到4萬份，呼籲大家持續加入連署，預計5月10日完成裝訂造冊送交中選會進行審查。

(中時 )