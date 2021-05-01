【LIVE直播】諾富特司機發燒送醫採檢 指揮官陳時中親自說明

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓及印尼入境。疫情指揮中心指出，案1130為菲律賓籍40多歲男性漁工，今年4月16日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，4月29日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診，Ct值34。個案檢疫期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1131為本國籍40多歲男性，去年12月至印尼洽公，今年3月28日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至其他住所進行檢疫，4月12日檢疫期滿後返回住家。因預計再次出國，4月30日至醫院自費採檢，於今日確診，Ct值36，個案在台期間無症狀，已掌握接觸者4人，其中3人列居家隔離，1人列自我健康監測對象。

指案1132為本國籍40多歲男性，去年3月至菲律賓工作，並於今年3月13日至19日間陸續出現喉嚨癢、發燒、畏寒等症狀，3月20日在當地檢出新冠肺炎陽性，並於4月11日及12日兩次採檢皆為陰性。個案4月15日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；4月30日檢疫期滿前往醫院自費採檢，今日確診，Ct值33。

(中時 )