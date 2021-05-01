案1127足跡再曝，去過大潤發中壢店。（指揮中心提供）

案1128足跡。（指揮中心提供）

指揮中心昨宣布諾富特飯店新增3例確診，分別是餐飲部員工（案1127）、房務部員工（案1128）以及另名房務部主管（案1129）。今更新3人的足跡，其中案1127的足跡新增去大潤發購物。

案1127的足跡再增加，個案曾在4月27日早上06時20分至6時40分曾去三明治先生（桃園市中壢區新中北路34巷9號）用餐，下午4時50分至6時去等等法式甜點（桃園市中壢區環北路195號）用餐；6點20分去大潤發中壢店（桃園市中壢區中北路二段468號）購物。

案1127在4月28日下午3時10分至4時20分前往智能自助洗衣店（桃園市中壢區日新路1號）洗衣服；之後在下午4時30分至5時20分小和屋食堂（桃園市中壢區實踐路102號）用餐。

另案1128曾在4月27日中午12時50分至下午1時05分搭乘市民公車GR線（菓林站）至至捷運坑口站（A11），接著再從捷運坑口站（A11）至第二航廈站（A13），下午1時30分至2時都停留在第二航廈，下午2時至2時20分搭機捷去機場旅館站（A14a）。

案1128在4月27日早上9時去漢堡早餐店（桃園市大園區三民路二段635號）用餐，上午10時20分至11時20分亞通703菓林站至中壢火車站，11時50分至下午1時至海越生活館（桃園市中壢區新興路42之1號）按摩，下午1時至1時40分去四海遊龍中壢店（桃園市中壢區中山路106號）用餐，下午2時30分搭乘亞通703公車從中壢火車站至菓林站。

指揮中心提醒，曾出入相關場所民眾應請進行自我健康監測，若於5月12日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，盡速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。另就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。相關疑問請撥打1922。

(中時新聞網)