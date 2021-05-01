美國新政府完成對北韓政策的檢討工作，總統拜登決定採取新做法；南韓外交部今天表示，美方事前已向南韓說明檢討結果，韓美將持續緊密合作，爭取儘早重啟與北韓磋商。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於美國時間4月30日向媒體表示，拜登政府已完成對北韓政策檢討，保持朝鮮半島完全非核化目標，但不會「聚焦在達成一大交易（a grand bargain）」，將以開放態度探究對北韓外交策略，取得實際進展。

南韓外交部官員接受韓聯社訪問時表示，韓美雙方自拜登政府著手檢討對北韓政策至最近幾天，各級機關都持續保持緊密聯繫合作，美方事前也向南韓詳細說明檢討結果。

官員表示，雙方將藉預定於5月舉行的韓美峰會等機會，持續商議對北韓政策推進方向等，合作爭取儘早重啟北韓與美國磋商；官員說，據他所知，美方將就新政策內容進行適切說明。

New1等韓媒引述華盛頓郵報報導，拜登政府的新政策包括促進與北韓達成階段性協商等內容，可能以前總統川普與北韓領導人金正恩於新加坡峰會協議結果為基礎進行。

曾任南韓國家安保室第2次長的國家安保戰略研究院院長金基正出席美洲民主參與論壇（KAPAC）時對拜登政府的新做法持正面態度，指出拜登宣示將以外交方式解決北韓核問題，且不走歐巴馬的戰略耐心路線，「就我國（南韓）政府立場而言是最值得期待的」。

金基正說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月訪韓時曾表示希望了解南韓立場，「這次（政策）看來反映了我們的意見」。

不過，北韓是否接受還是未知數。北韓研究大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（譯音）指出，金正恩先前表示會採取「強對強、善對善」原則，要求美方撤回對北韓的敵對政策，才會考慮恢復對話，北韓可能會為掌握這次政策實際內涵而私下與美方接觸。

但也有意見認為，足以讓北韓願意對話的誘因尚不足。梨花女子大學北韓學副教授朴元坤分析，北韓與美國目前對話管道斷絕，至少也得祭出北韓一直要求的中斷韓美聯合軍演、放寬對北韓制裁等誘因，但這對拜登政府來說可能並非易事。

(中央社)