沙氏變色蜥體型與壁虎差不多大，警覺性高、跑得快。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

沙氏變色蜥偏好在可可椰子園流竄。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

外來種寵物綠鬣蜥肆虐全台，東部地區雖尚未遭入侵，不過，花蓮卻存有另一種外來種「沙氏變色蜥」威脅。這種蜥蜴繁殖力驚人，擴張迅速，其中以七星潭附近的數量最多，每公頃最多可達5千隻，光是去年就在當地抓捕3萬隻，嚴重威脅本土種，並造成生態及環境危害。

沙氏變色蜥體型約15至20公分，與壁虎差不多大，特徵是下巴有紅色的喉囊，因警覺性高、跑得快，四處亂竄，不易捕捉，因不影響民眾生活，關注度並不高，甚至有林務局人員到社區調查時，住戶還不知道家裡院子裡的蜥蜴就是沙氏變色蜥。

林務局花蓮林管處表示，沙氏變色蜥和最近受到關注的綠鬣蜥，都是外來物種在野外氾濫成長，沙氏變色蜥被列為全球百大入侵種，2008年首度在七星潭四八高地被記錄到，這種蜥蜴偏好人為活動的環境，一旦入侵族群量將增加迅速，難以移除，不只威脅本土種的生存空間，且會掠食其他原生種蜥蜴。

林管處2010年開始監測並掌握花蓮地區沙氏變色蜥的族群分布與動態，已至少在9處發現沙氏變色蜥出沒，其中以七星潭附近的數量最多，每公頃最多可達5000隻，被列為移除工作的重點區域。

林管處去年在七星潭一帶，移除超過3萬隻沙氏變色蜥。現正值春季，沙氏變色蜥開始繁殖的季節，請民眾留意，林管處5月15日也將開辦研習活動，教導民眾外來種知識、爬蟲類辨識、沙氏變色蜥生態及戶外實做等外來種相關背景知識，一般民眾均可報名，免報名費，預計招收40名學員。

(中時 )