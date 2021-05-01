中央流行疫情指揮中心昨公布諾富特餐飲部及客房部染疫員工足跡，今再更新3名員工的足跡，案1127、1128足跡主要在桃園市及中壢一帶，案1129則曾到過雲林、嘉義，指揮官陳時中提醒足跡曾重疊的民眾，要留意自己身體狀況，有異狀隨時通報。

根據疫情指揮中心調查，案1127足跡都在中壢地區，於4月27日上午曾「三明治先生」用早餐，傍晚前往「等等法式甜點」用餐，並轉往「大潤發中壢店」購物。28日下午前往「智能自助洗衣店」，再前往「小和屋食堂」用餐。

案1128於4月27日中午搭乘市民公車GR線菓林站至捷運坑口站，搭乘機場捷運至第二航廈站，並在第二航廈停留。28日上午前往桃園市大園區「就是漢堡早餐店」用餐，搭乘703號公車由菓林站前往中壢火車站，中午於「海越生活館」消費，之後前往「四海遊龍中壢店」用餐，下午搭乘703公車返回菓林站。

案1129於4月23日中午前往嘉義縣中埔鄉「大嘉義得火雞肉飯」用餐，下午前往「阿里山小森林農園露營區」。24日待在「阿里山森林遊樂區」。25日上午前往「奮起湖老街」，下午轉往雲林北港代天宮及朝天宮周邊「阿成熱炒」、「日香珍囍餅店」、「三代古味黑糖剉冰」。26日上午從機捷台北車站至機場旅館站，傍晚從機場旅館站至坑口站。

(中時 )